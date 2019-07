Ecco perché Di Maio ce l’ha coi sindacati (no, non è solo perché incontrano Salvini)

Di fronte al colpo di mano di Matteo Salvini, che ha organizzato il “suo” vertice su flat tax e manovra al Viminale con le parti sociali, per di più alla presenza di Armando Siri, il sottosegretario indagato per corruzione visto con il fumo negli occhi dai Cinque Stelle, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio alla fine se l’è presa con i sindacati. «Affar loro. Se vogliono trattare con un indagato per corruzione messo fuori dal governo, invece che con il governo stesso, lo prendiamo come un dato. E ci comportiamo di conseguenza», ha scritto il ministro in un post al veleno su Facebook. «Ora ho capito perché alcuni sindacati attaccano la nostra proposta sul salario minimo (per tutti stipendi di almeno 9 euro lordi l’ora), quando abbiamo milioni di lavoratori sfruttati e sottopagati. Parlino pure con Siri, parlino pure con chi gli vuole proteggere le pensioni d’oro e i privilegi. Hanno fatto una scelta di campo, la facciamo pure noi!». Parole che hanno fatto infuriare Cgil, Cisl e Uil, che da tempo aspettano in realtà un calendario delle convocazioni dal ministro grillino. Per di più dopo aver ottenuto un confronto sul reddito di cittadinanza solo a seguito della manifestazione unitaria del 9 febbraio di piazza San Giovanni a Roma.

«Appaiono del tutto inacettabili e offensive, nei toni e nella sostanza», scrivono i tre sindacati in una nota congiunta, «le osservazioni nei confronti dei sindacati avanzate oggi dal vice premier Di Maio al quale ricordiamo che siamo stati ricevuti quindici giorni fa dal presidente del Consiglio Conte, insieme allo stesso vicepremier Di Maio, e siamo ancora in attesa di ricevere la calendarizzazione degli incontri specifici così come aveva garantito il presidente del Consiglio per affrontare i temi contenuti nella nostra piattaforma unitaria, illustrata peraltro almeno tre volte al Presidente del Consiglio».