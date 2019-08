Un brindisi sotto le stelle: cinque eventi sul vino da non perdere, nella notte di San Lorenzo

Nulla di meglio, d’estate, che unire il gusto del vino e del cibo alle bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali del nostro paese. D’altra parte, l’enogastronomia è uno dei motivi principali – insieme all’arte - per cui si sceglie di visitare le città, i borghi e le regioni italiane. E così, anche per il 10 agosto 2019, notte di San Lorenzo, notte di stelle cadenti, l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Movimento del Turismo del Vino promuovono “Calici di Stelle”, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti. Un programma ricchissimo che si sta svolgendo in tutta Italia per concludersi domenica 11 agosto: soprattutto, nelle piazze e nei luoghi più belli di oltre duecento Città del Vino e in centinaia di Cantine aderenti al Movimento.

Quest’anno c’è un motivo di più per partecipare ed esaltare il legame tra il vino e le stelle: l’evento, infatti, è dedicato al cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna avvenuto il 20 luglio 1969 ad opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11. La luna e le stelle cadenti, cielo sereno permettendo, potranno essere ammirate non solo volgendo lo sguardo verso il cielo, ma anche approfittando della collaborazione con l’UAI, l’Unione Astrofili Italiani che anche per questa edizione sarà in prima linea per garantire la riuscita dell’evento.

«Il messaggio che vogliamo rinnovare con Calici di Stelle - afferma il presidente di Città del Vino, Floriano Zambon - è che il vino è sopratutto cultura e piacere. Quindi bere bene, in modo consapevole e sempre con moderazione. Le piazze e le strade delle nostre Città del Vino accoglieranno turisti e appassionati per una grande festa che si rinnova ogni anno». «Il vino, le stelle, i viaggi hanno in comune la capacità di far sognare le persone – aggiunge Nicola D'Auria, presidente di Movimento Turismo del Vino Italia – e la nostra associazione ha l'obiettivo di far vivere agli enoturisti momenti che vadano oltre la semplice degustazione. Con Calici di Stelle portiamo in piazza la nostra voglia di raccontare l'esperienza di visita in cantina, per coinvolgere tutti i partecipanti in una serie di serate magiche, alla scoperta di questa magnifica bevanda che è il vino». Ecco, dunque, cinque appuntamenti imperdibili per gustare il vino sotto le stelle cadenti della notte di San Lorenzo.