Caro Conte, i ricercatori aspettano ancora fondi e dignità (e stavolta non dimenticartene)

Che bello sarebbe se in Italia i talenti dei ricercatori universitari venissero almeno tutelati con il rigore e la dedizione con cui X Factor e vivai tutelano cantanti e calciatori. Invece tra i Paesi OECD l’Italia ha il più grande deficit (entranti-uscenti) di ricercatori, una grave perdita di competitività per il sistema Paese di cui Giuseppe Conte dovrebbe ricordarsi, non per somministrare ricette salvifiche, ma per offrire un argine alla lettura propagandistica dei fatti, per non arrendersi alla piatta litania del «non c’è alternativa» che ha portato alla formazione del disastroso governo gialloverde, e per allentare, con il potere della condivisione di informazioni, studi ed esperienze, la diffidenza che ha sfilacciato il tessuto sociale. Scampato (per ora) il pericolo dell’ultima coalizione, non si pretende l’introduzione di una visione taumaturgica dello studio, ci si accontenta che non sia demoniaca e che le strade tornino a fare le strade, non le università.

Per un Claudio Borghi che, senza mai avere intrapreso un dottorato né avere svolto alcun tipo di ricerca, derideva gli studiosi e ammetteva non senza presenza scenica di essersi accostato all'economia monetaria dopo che un giorno, al mare, si era imbattuto in un servizio al telegiornale sulla crisi greca, c’era (e qualcuno ipotizza che ci sarà anche nel prossimo governo) un Lorenzo Fioramonti, capace di fare proprio il detto «mentire sapendo di mentine». Come quella volta, a dicembre, in cui dichiarò di «aver chiesto aumenti per il fondo ordinario e aver accresciuto a più di 2000 le stabilizzazioni di ricercatori precari negli Enti pubblici di Ricerca, oltre ad aver assicurato 30 milioni in più l’anno al CNR», mentre sapeva benissimo che l’assunzione a tempo indeterminato dei 2170 precari da almeno tre anni in servizio negli enti pubblici di ricerca era merito della precedente riforma Madia della pubblica amministrazione, resa possibile con l’emendamento alla Legge di Bilancio del governo Gentiloni, cui all'epoca il Movimento 5 stelle per altro si oppose. Un governo del genere sarebbe stato capace di tutto, perché i suoi componenti erano capaci di tutto.