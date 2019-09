«Sul lavoro? Si apre una nuova fase». Anche i sindacati applaudono al governo giallorosso

Il tempo dello scontro, anche per Cgil, Cisl e Uil, potrebbe essersi concluso. Dopo mesi di scioperi e manifestazioni di piazza, con l’arrivo del conciliante e “sobrio” governo giallorosso M5S-Pd, sembra aprirsi un nuovo periodo di convergenze anche tra Palazzo Chigi e i sindacati. Cgil in primis. C’è chi, tra i confederali, sostiene che sia troppo presto per dirlo. Ma nel discorso programmatico alla Camera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha mancato di sottolineare più volte la volontà di «ascoltare le parti sociali». Se Luigi Di Maio fino a qualche mese fa non perdeva occasione di prendersela con Cgil, Cisl e Uil, uniti nel contrasto al governo, il nuovo Conte bis apre invece le porte a Maurizio Landini e colleghi, di fatto sposando le richieste presentate dalle parti sociali negli ultimi “workshop” tenuti prima dello scoppio della crisi di governo.

Primo punto di convergenza: il taglio del cuneo fiscale. Definito da Conte come «obiettivo prioritario», con tanti saluti alla flat tax di salviniana memoria. Con una precisazione da parte del premier, che suona come un messaggio preciso ai sindacati: «Intendiamo operare questa riduzione a totale vantaggio dei lavoratori».

E se il nodo di scontro, fino a qualche settimana fa, si chiamava “salario minimo”, anche quello sembra superato. Dimenticati i 9 euro l’ora proposti dai pentastellati con il disegno di legge della neoministra Nunzia Catalfo, il premier Conte ha rinunciato alle cifre sposando invece in pieno la linea della Cgil e imboccando la strada di dare efficacia erga omnes, cioè per tutti i lavoratori, ai contratti collettivi firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi. Una soluzione che non si ferma quindi solo al salario, ma che guarda anche all’estensione di tutele, malattia, infortuni, welfare, ferie e tredicesime ai lavoratori. Trovando d’accordo persino Confindustria.