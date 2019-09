Consigli per il governo, ecco che cos’è davvero il Green New Deal

La fortuna è quella di avere finalmente qualcosa in più oltre ai soliti alibi. La sfortuna riguarda, invece, il tempo, forse troppo poco per rimettere ai tanti errori. Il vento del Green new deal adesso soffia con fermezza: e no, non è solo uno slogan con cui riempirsi la bocca. La svolta ambientalista ha preso spazio, senza dubbio meritato, tra i molti programmi politici delle potenze mondiali. E questo è un bene: non solo per i sogni infranti di Greta, ma per l’intero sistema produttivo ed economico mondiale, che come un grande coro accordato necessità, però, di voci intonate.

I primi assoli a indicare la melodia da seguire sono quelli statunitense e tedesco. Il Klima-paket emesso dalle Grosse Koalition della Merkel, dopo una maratona durata oltre 18 ore di trattative, è un piano per la protezione del clima da 54 miliardi complessivi per il 2023 e da 100 miliardi al 2030, il tutto senza aumentare il debito pubblico.



I punti fondamentali del Piano tedesco sono: