Ecco perché il referendum elettorale di Salvini è fallimentare e incostituzionale

«Sono tantissimi i dubbi relativi al referendum proposto da Salvini, la possibilità che la Corte lo dichiari inammissibile è altamente probabile» dice a Linkiesta il professor Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato del PD. Il tentativo dei leghisti potrebbe così essere solo un’intemerata senza successo. La ragione? Secondo il professore «il disegno prospettato rischierebbe di lasciare il Paese senza una legge elettorale accettabile e soprattutto valida da subito». Infatti, «se dovesse passare il principio maggioritario il Paese avrebbe bisogno da subito di 630 collegi per la Camera e 315 per il Senato. Ma al momento ce ne sarebbero solo un terzo». E i restanti? «I proponenti hanno aggiunto da poco una delega al governo per procedere entro un termine di 60 giorni, ma la delega è una facoltà a procedere, non certo un obbligo. Quindi la richiesta di referendum parte con la promessa di un eventuale disegno successivo dei collegi, non con una certezza». Secondo la sua giurisprudenza dunque, difficilmente la Corte potrebbe far passare un quesito basato su un futuro ipotetico. Le leggi elettorali non si costruiscono con i se e con i ma.

Eppure non mancano i riferimenti storici ai quali si può rifare il referendum leghista. Gli Italiani hanno già votato sulla legge elettorale. Nel 1993 come nel 1999 Mariotto Segni chiamò il popolo alle urne per eliminare la parte proporzionale del sistema di voto. Momenti storici che hanno segnato una stagione politica. E non mancano anche altri casi, come i quesiti proposti dal radicale Marco Pannella, a cui Roberto Calderoli ha dichiarato esplicitamente di rifarsi, che però furono meno fortunati. Ma tra ieri e oggi ci sono molte differenze. «Nel 1993 i collegi c’erano già, il referendum cambiò soltanto la loro natura passando da proporzionali a maggioritari. Nel 1999 invece si chiedeva di eliminare la quota proporzionale, ma i seggi restanti sarebbero stati assegnati ai migliori dei non eletti in collegi che anche lì già c’erano. Qui si tratta di un vero e proprio salto nel buio».