Auto inquinanti e appalti fuori legge, la pubblica amministrazione non è per niente green

La legge c’è, ma non viene rispettata. E si basa su una semplice regola: quando nella pubblica amministrazione si deve fare una gara d’appalto o acquistare qualcosa, bisogna tenere conto dell’impatto ambientale dei prodotti. Si chiama Green Public Procurement (Gpp) e in Italia è obbligatorio del 2016. Ma, a guardare i numeri, negli uffici pubblici italiani, al momento di scegliere mobili, auto o stampanti, i criteri minimi ambientali (Cam) vengono rispettati solo in poco più di un caso su tre. E lo stesso vale per le gare d’appalto, dove le percentuali medie scendono anche sotto il 30 per cento. Persino tra i parchi nazionali, che dovrebbero essere fiore all’occhiello della sostenibilità italiana, quelli che superano la soglia del 50% nell’applicazione dei Cam sono solo 14 su 52.

I dati sono contenuti nel primo rapporto “I numeri del Green Public Procurement in Italia”, realizzato da Legambiente e Fondazione Ecosistemi e presentato al Forum Compraverde di Roma, ovvero gli Stati generali degli acquisti verdi italiani. Un deficit non da poco, quello che emerge da questi numeri, soprattutto se si tiene conto che ogni anno il pubblico spende tra i 150 e i 170 miliardi di euro nell’acquisto di beni e servizi. Una mole di denaro che potrebbe ri-orientare il mercato verso una vera transizione ecologica. Se solo il Green Public Procurement venisse rispettato. «Le pubbliche amministrazioni possono e devono fare la differenza, perché le aziende stanno dimostrando di essere pronte ed aver capito che il piano ambientale non è un limite, ma una opportunità», dice Silvano Falocco, direttore della Fondazione Ecosistemi.

Basta guardare il parco auto pubbliche: su 6.932 veicoli stimati, il 72% è ancora convenzionale, con mezzi alimentati principalmente a benzina o diesel. Solo il 28% ha altri tipi di alimentazione: 1.072 auto a metano, 492 a Gpl e 371 ibride. Numeri irrisori.