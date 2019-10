Sorpresa a Milano: i più poveri sono maschi, italiani, soli e poco istruiti

Come dicevamo, però, gli immigrati irregolari costituiscono soltanto una parte delle tante persone che si rivolgono ai centri di ascolto. Per il 25,9%, si tratta di situazioni che si stanno cronicizzando, con caratteristiche di vulnerabilità molto accentuate, soprattutto tra i maschi italiani. Sempre più, poi, la povertà è strettamente collegata a bassi tassi di scolarità: basti dire che all’interno del campione c’è un 54% persone che non superano licenza media (tra gli uomini la percentuale di chi ha al massimo quel titolo arriva al 65%). «È il segno di un impoverimento culturale generale», spiega Larovere. In più, Caritas ha registrato come più della metà del campione si fosse già rivolta ai centri negli anni passati. I bisogni più impellenti si concentrano su occupazione e reddito, seguiti dalle problematiche abitative, quelle legate all’immigrazione e le questioni familiari. «Nel momento in cui si esce dal mercato del lavoro, molto difficile è riuscire a rientrarci», dice Larovere. Tra le richieste principali in termini di aiuto, spiccano quelle alimentari, di ascolto, di lavoro a tempo pieno, di vestiario e in generale di sussidi per le spese relative alla casa.

Al di là dei bisogni specifici, che sono articolati, però, la domanda centrale che bisognerebbe porsi, scrive Luciano Gualzetti, direttore di Caritas ambrosiana, è «come evitare che queste situazioni si cronicizzino? Quali atteggiamenti/strategie possono facilitare il coinvolgimento e l’attivazione delle persone?». La vera questione, infatti, è andare al di là della semplice distribuzione di alimenti (il “pacco viveri” che Caritas distribuisce è infatti prevalentemente uno strumento per entrare in contatto con le persone) per dedicarsi alla costruzione di progetti personalizzati, incoraggiando le persone a mettersi in gioco. «Spesso il lavoro è l’obiettivo finale, raggiungibile solo grazie a tappe intermedie di avvicinamento: le persone che si rivolgono al cda raramente hanno semplicemente bisogno di un lavoro, ma più spesso devono riavvicinarsi al mondo del lavoro, hanno bisogno di credere (o di tornare a credere) in sé e negli altri», spiega Gualzetti.

A questo proposito, Caritas si è attivata su più fronti, non soltanto quello della distribuzione alimentare, tramite le eccedenze donate dalle aziende, ma anche attraverso il rifugio per senzatetto di via Sammartini a Milano e il Fondo Famiglia Lavoro, che fra le altre cose di occupa di riqualificazione professionale e di inserimento in azienda tramite tirocini retribuiti. Rimane però il fatto che si tratta di situazioni spesso multiproblematiche, per cui il lavoro non è solo l’unico problema, senza contare che altrettanto frequentemente le difficoltà intaccano tutti i membri del nucleo familiare. Il lavoro di accompagnamento e sostegno prolungati nel tempo, dunque, si pone come fondamentale: pena l’assenza di una vera possibilità di riscatto capace di strappare gli “ultimi” al loro destino.