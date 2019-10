Tutto il mondo è Umbria: finché in America ci sarà Trump non ci libereremo di sovranisti e populisti

Il problema non è l’Umbria. Fosse quello, saremmo a posto. Il problema, purtroppo, è molto più grave del cedimento strutturale dei consensi nella provincia di Terni o di Perugia. Il problema è globale.

Nelle stesse ore in cui la Lega nera di Matteo Salvini faceva il pieno dei voti, la destra nostalgica di Giorgia Meloni superava quel che resta di Forza Italia e la surreale alleanza tra populisti e antipopulisti si faceva i selfie a Narni, in Argentina i peronisti sono tornati al potere e in Turingia quelli che nel trentennale della caduta del Muro di Berlino rimpiangono la Repubblica democratica tedesca hanno consolidato la maggioranza mentre quelli che ancora si struggono a pensare al Terzo Reich hanno raggiunto il 24 per cento. È Umbria dappertutto, insomma. O Ungheria. O Polonia. O Brasile, Filippine, Messico. È tutta Umbria là fuori. C’è Londra che non sa uscire dal guaio in cui si è ficcata, c’è Madrid che continua a chiamare gli elettori alle urne senza risolvere nulla e c’è Roma nelle condizioni pietose in cui si trova. Per non parlare, poi, della Catalogna indipendentista o degli Stati Uniti con il presidente inevitabilmente sotto processo per tradimento o altre quisquilie, mentre gli agenti del caos internazionale, a cominciare dalla Russia di Putin, gongolano perché hanno trovato il modo di imbarazzare le democrazie parlamentari, anche grazie all’abuso di tecnologie occidentali che l’occidente ha lasciato libere di fare e di disfare, di creare e di distruggere, senza alcun controllo e senza alcuna regolamentazione.

Certo, ci sono lodevoli eccezioni all’Umbria globale: la Francia di Emmanuel Macron, un paese serio che al dunque serra le file e boicotta i fascisti, oppure la Milano operosa e solidale che per ora respinge Lega e Cinque stelle. Il punto però è che nessuno ha ancora trovato la formula per rispondere adeguatamente alla chiusura della mente occidentale e per ribattere agli attacchi dei nemici della società aperta. Non sono risposte credibili quelle di chi suggerisce di insistere come se niente fosse su globalizzazione, innovazione e automazione né quelle di chi immagina protezioni sociali inaudite e reddito di base universale.