Taranto senza Ilva? Attenzione, senza alternative la decrescita (infelice) trasformerà il sud in un deserto

L’Ilva chiude. E ora? Ottomila dipendenti rischiano il licenziamento e una città che ha fuso il suo destino nell’acciaio rischia di arrugginirsi. Senza la sua fabbrica, Taranto è costretta a pensarsi diversa. E per un polo siderurgico la strada per la conversione, in tutti i sensi, passa da un bivio: reinventarsi o morire. Diventare un’eccellenza turistica come Bilbao o rimanere abbandonata al proprio destino come l’area del Sulcis. Finora le promesse sono state tante ma la politica non è riuscita a dare una visione. Un esempio su tutti il comportamento ambiguo del Movimento Cinque Stelle.

Nel maggio 2017 il capo politico Luigi Di Maio promise una «riconversione economica». Un anno dopo, l’attuale ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti al termine di una riunione con i sindacati promise: «La chiusura programmata significa andare verso la chiusura. Questo va fatto in un periodo di tempo relativamente breve ma non brevissimo». Poi, diventato ministro dello Sviluppo economico a settembre del 2018 dopo 18 ore di trattative definì l’accordo con ArcelorMittal «Il migliore risultato possibile nelle peggiori condizioni possibili». Il fondatore del M5S Beppe Grillo corse in aiuto e postò un video sul blog: «Nessuno ha mai pensato di chiudere l’Ilva, si pensa a una riconversione», sfruttando il reddito di cittadinanza e 2,2, miliardi di fondi europei. Taranto avrebbe dovuto seguire l’esempio del bacino della Ruhr che riuscì a bonificare in dieci anni un’area su cui c’erano 142 miniere di carbone. Segnali ambigui che culminano nel balletto dello scudo fiscale per i nuovi proprietari dell’Ilva: prima inserito, poi tolto, poi reinserito, poi eliminato. «Taranto è il simbolo di un modello industriale anacronistico del passato», dice Fioramonti il 21 ottobre, ma in queste ore il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli cercano il tutto per tutto per salvare la più grande acciaieria d’Europa.

Per convertire l’economia di una città serve una visione coerente o almeno creare di nuovo le condizioni per far fiorire nuove idee imprenditoriali. La stessa che ha guidato la rinascita delle ventimila imprese in 156 distretti industriali italiani. Secondo l’11° rapporto annuale Intesa Sanpaolo meccanica e agroalimentare hanno portato le aziende ai livelli pre crisi del 2008. Dal distretto della gomma nel bergamasco, alla pelletteria di Firenze fino ai dolci di Alba e Cuneo. Tante zone d’Italia sono ripartire dall’agroalimentare alla meccanica. Il problema è che l’Ilva di Taranto è da sempre è un’eccezione. Produce quasi l’1% del Pil nazionale e fa parte di quel ristretto club delle grandi imprese con oltre 250 addetti: lo 0,1% delle 4 milioni 391 mila aziende italiane (Istat). La ricetta che vale per i distretti industriali non può funzionare fin da subito per questa realtà. Così come non possono bastare progetti singoli ma disomogenei come la riqualificazione del Rione Tamburi a ridosso dell’Ilva per depurarlo dalle polveri e fumi emessi per decenni dagli altiforni. Né il progetto P-Tech, un’iniziativa promossa dalla Ibm con il Politecnico di Bari in quattro istituti superiori tarantini: un percorso di sei anni per formare esperti in tecnologie digitali. Questi piccoli passi rischiano di essere inutili se la politica non chiarirà le idee a Taranto: puntare sulla conversione dell’ex Ilva o ripensare l’economia della città? Senza certezza non ci saranno investimenti privati, senza un obiettivo sarà impossibile far sviluppare l’attività privata.