Trasparenza in ambito finanziario, l’intervista agli esperti di Moneyfarm, Sole 24 Ore e Politecnico

Quest’anno è stata approvata a livello comunitario un’importante normativa chiamata MiFID II, sull’obbligo di trasparenza delle comunicazioni da parte degli attori finanziari circa i costi e gli oneri che gli investitori devono sostenere. Per capire in che modi e tempi sono state recepite queste nuove regole in Italia, Moneyfarm ha patrocinato un’importante ricerca sviluppata dalla School of Management del Politecnico di Milano. Lo studio ha ricevuto un’attenzione mediatica rilevante: gli esperti Giancarlo Giudici del Politecnico di Milano, il giornalista del Sole 24 Ore Gianfranco Ursino e il Co-fondatore di Moneyfarm Giovanni Daprà ne hanno parlato su Radio24.

Continua a leggere su Moneyfarm