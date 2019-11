«Non riesci a pulire la camera in 20 minuti? Non ti pago». Il lato nascosto degli alberghi di Milano

C’è un’altra faccia della medaglia che si nasconde dietro le vetrine degli alberghi di lusso del centro di Milano, frequentate ogni anno da milioni di turisti. Quella delle circa 30mila lavoratrici delle ditte di pulizie in appalto, la maggior parte originarie dell’Est Europa e sudamericane, che le stanze di quegli alberghi le puliscono ogni giorno quando i turisti vanno via. Quindici-venti minuti a stanza, non di più: questa è la regola per molte di loro. Tre camere all’ora. Dodici camere in quattro ore.

«Se non finisci, le camere te le “tolgono” dallo stipendio. E a fine mese, la busta paga è più sottile. A meno che non lavori più ore, ma senza paghe straordinarie», racconta Michele Tamburrelli, segretario generale della Uiltucs Lombardia, che insieme a Filcams Cgil e Fisascat Cisl ha lanciato la campagna “Turismo insostenibile?”, con l’idea di coinvolgere anche i datori di lavoro. «Non riesci a pulire la camera in 20 minuti? Non ti pago. Questo è quello che si sentono dire regolarmente le addette del settore».

I sindacati la chiamano “temporizzazione” delle pulizie, cresciuta con l’affidamento crescente dei servizi a società esterne. «Alle lavoratrici le ditte appaltatrici assegnano un numero di camere da pulire giornalmente sempre più alto a parità di ore lavorate. E se non riescono a raggiungere questi obiettivi, vengono sanzionate o addirittura licenziate».