Bettini, l’uomo che sta spingendo il Pd nelle mani di Grillo e il Paese in quelle di Salvini

Con il M5s «c’è stata una reciproca preclusione ideologica che ha danneggiato molto il campo democratico, ma è un processo e c’è da attendersi un’evoluzione. Allo stato attuale, il complesso del Pd ha acquisito la necessità di un’alleanza, non fosse altro perché da soli alle elezioni non potremmo fronteggiare la destra di Salvini», ha messo le mani avanti Bettini. E lo schema che intende adottare è di nuovo quell’intreccio che permise a Francesco Rutelli prima e Walter Veltroni poi di prendersi il Campidoglio. Infiocchettando pure quel capolavoro raffinato di relazioni che era ed è la Festa del cinema, dopo aver guidato per anni l’Auditorium della Capitale. Bettini, che già a 15 anni presentava le rassegne di film nella sezione del Pci di Campo Marzio, fu presidente della kermesse per due anni.

Per poi essere l’artefice della pax che portò nel 2007 Veltroni a fare il segretario del neonato Partito democratico. Fu in quel caso, da grande consigliere di Veltroni, che Bettini escogitò pure la nota teoria del “doppio colpo in canna”, che sarebbe ora il suo asso nella manica nel caso in cui la liaison con i grillini non dovesse funzionare, rischiando però di essere molto più pericolosa di 11 anni fa. Allora, di fronte alle difficoltà del secondo governo Prodi, anche in quel caso dovute alle liti interne alla maggioranza, l’idea era che il Pd potesse presentarsi da solo alle elezioni anticipate, puntando sul voto utile del maggioritario con l’obiettivo di una polarizzazione di consensi tra il Pd e il Pdl di Berlusconi. Se il Pd avesse vinto, sarebbe stato un gran colpo, il primo. Ma anche la sconfitta sarebbe comunque stata un successo (il secondo colpo), perché il Pd sarebbe stato comunque il primo partito di opposizione. Il risultato fu che il Pd ottenne sì il 33,1%, ma il Pdl arrivò al 37%, toccando il 46% con l’intero centrodestra. Non proprio una buona tattica.

Un azzardo che neanche oggi si esclude visto che, come Bettini stesso ha detto, «la pazienza del più grande partito della sinistra non è infinita». Se insomma l’abbraccio con i Cinque Stelle non dovesse consolidarsi e le linee telefoniche si dovessero interrompere, il ragionamento resta sempre quello del meglio diventare il più grande partito dell’opposizione che farsi cuocere a fuoco lento, schiacciati tra Di Maio e Renzi.