Biotestamento fantasma. Esiste, ma non lo conosce nessuno

Testamento biologico questo sconosciuto. A due anni dall’entrata in vigore della legge 219, solo pochi italiani sanno davvero di cosa si tratta. Meno dell’1% della popolazione ha già sottoscritto la Dat (Disposizione anticipata di trattamento), e il 28% non ne ha mai sentito parlare. Secondo i risultati della ricerca dell’associazione Vidas, solo uno su cinque conosce in effetti la procedura che consente ai cittadini di dichiarare le proprie volontà sui trattamenti sanitari ai quali si vuole o non si vuole essere sottoposti, anche nel caso in cui non si sarà più in grado di decidere. Il resto si divide tra chi ne ha sentito parlare ma non conosce i dettagli, e chi ignora completamente l’argomento.

Dal gennaio 2018, cioè da quando la legge sul testamento biologico è entrata in vigore, sono state depositate poco più di 62mila Dat. I dati sono riportati nella relazione al Parlamento aggiornata ad aprile 2019. Che però non prende in considerazione le Dat depositate dai notai e presso le utorità consolari, senza neanche presentare i dati sulla provenienza delle disposizioni, fanno notare dall’Associazione Luca Coscioni. La stessa associazione, in attesa che venga costituita una Banca dati, lo scorso 5 ottobre ha promosso un accesso agli atti per chiedere ai 106 comuni italiani con più di 60mila abitanti quante Dat siano state ricevute. Di questi 106, solo 73 hanno rispettato i 30 giorni previsti per la risposta. Nei 73 Comuni che hanno risposto, risultano essere state depositate 37.493 Dat, segnando un +23% nei primi nove mesi del 2019 rispetto al 2018. Il dato, però, è spiegato dal fatto che molti Comuni hanno iniziato a raccogliere i dati, in ritardo, solo nei primi mesi del 2019. Proiettando il dato sul totale della popolazione italiana, è ipotizzabile che a ottobre 2019 siano state depositate circa 170mila Dat, pari a un cittadino ogni 355 abitanti.

Con differenze notevoli tra i territori. Tra i 20 comuni peggiori, ci sono Trapani, Ragusa e Marsala in Sicilia; Roma, Guidonia e Viterbo nel Lazio; Catanzaro, Lamezia e Cosenza in Calabria; Legnano, Sesto San Giovanni e Monza in Lombardia. Curioso il dato dei Comuni con più Dat depositate in rapporto alla popolazione: sul podio troviamo Pesaro, Matera e Varese.