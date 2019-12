Vince il duopolio Salvini-Meloni: la destra resta senza Centro

C’è chi è scappato per protesta contro la svolta sovranista del partito (il coordinatore del Veneto Davide Bendinelli, passato a Italia Viva), chi in direzione contraria, verso Fdi (l’ex-sindaco di Ascoli Guido Castelli, l’ex numero due in Lombardia Mario Mantovani, i veneti Massimo Giorgetti ed Elena Donazzan). L’elenco è infinito. È un trasloco di massa che alle prossime politiche – vicine o lontane che siano – sancirà una cessazione senza eredi e costituisce un doppio problema per la politica italiana. La destra rischia di perdere il contrappeso moderato che l’aveva resa diversa dal Fn di Marine Le Pen o dall’Afd tedesca, offrendole agibilità in Europa e nei contesti internazionali che contano. La sinistra perde una possibilità di interlocuzione che è stata importante in molte circostanze difficili per il Paese. L’Italia “senza il Centro” rischia di diventare una grottesca replica su larga scala degli antichi opposti estremismi, con gli stigmi del fascismo e del buonismo usati come randelli in mancanza di forze di mediazione.

Tuttavia la politica non si costruisce in laboratorio, e pur riconoscendo la necessità di questo Centro è difficile immaginare come riprodurlo. Ai vecchi tempi dell’estinzione democristiana ci pensò Silvio Berlusconi, inventando il partito che non c’era e portandolo al successo come sappiamo. Ma allora non esisteva un asse di destra così forte, né c’era un Cavaliere, un leader storico della ansimante filiera scudocrociata, con cui fare i conti. Ora è tutto più complicato. Si potrebbe però cominciare a riconoscere che la sparizione di una forza moderata costituisce un problema per tutti e per tutti sarebbe un vantaggio se quello spazio si riempisse.