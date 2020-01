Sono passati 67 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Robespierre Associati

Che abbiamo fatto di male per meritarci il Guardasigilli Bonafede aka Fofò Dj?

L’imbarazzante ministro della Giustizia dice in tv che «gli innocenti non finiscono in carcere» e la giornalista Cuzzocrea gli ricorda i ventisettemila risarciti dallo Stato. Ma quando tutto questo finirà, chi risarcirà tutti noi?