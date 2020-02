Sono passati 76 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

nazionale e popolare

Perché Amadeus, il vero everyman della tv italiana, è perfetto per Sanremo

Ha la virtù di stare sotto i riflettori senza brillare. Incarna a perfezione l’uomo medio. Se incorre in una polemica lo fa in modo preterintenzionale. Che volete di più per la televisione generalista, e per il festival della canzone?