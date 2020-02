Sono passati 79 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Oltre Bossi

Nella Lega sono molti gli stufi di Salvini, ma pochi quelli che hanno il coraggio di contraddirlo e di sfidarlo

Il protagonismo del leader del Carroccio non sempre fa il bene del partito, vedi l’esempio dell’Emilia-Romagna. A Nord sono scontenti per l’abbandono del tema autonomista. E Giorgetti ha un’idea per andarsi a prendere il centro delle città