Sono passati 85 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Uomini (e il resto scompare)

Né trasgressive né in evidenza: a Sanremo le donne sono state davvero un passo indietro (per colpa loro)

Non per maschilismo: le scene clou del festival (provocazioni, vestiti, messaggi femministi, litigi) le hanno fatte tutte le star maschili. Loro, le ragazze, erano in divisa di ordinanza. Senza coraggio né spregiudicatezza