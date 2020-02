Sono passati 89 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

La maggioranza vivacchia

La semi crisi di governo e quel mezzo passo indietro che nessuno chiede ai grillini

Il processo di autodistruzione del Conte due e le liti adolescenziali nella maggioranza hanno raggiunto uno stadio avanzato, non solo sulla prescrizione. Anche per questo al Pd non è venuta in mente la soluzione razionale per far uscire tutti dall'angolo