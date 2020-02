L’Italia è un Paese immobile, quanto le sue imprese

E anche questo squilibrio tra la proporzione di piccole o piccolissime aziende e quelle grandi, molto più accentuato rispetto a quanto si riscontra in altri Paesi, è esso stesso, d’altronde, un elemento strutturale della nostra stagnazione.

Lo si riscontra anche nelle motivazioni della mancanza di assunzioni. Quelle che, nonostante l’aumento dell’occupazione negli ultimi anni, sono state così scarse da farci rimanere tra gli ultimi in Europa quanto a tasso d’occupazione, pur non essendo certo ultimi per reddito.

Anche in questo caso, sia nelle piccole aziende, così come in quelle che occupano più lavoratori, rimane il problema del costo del lavoro troppo elevato. È questo un ostacolo per circa metà delle imprese. Così come l’incertezza sulla sostenibilità dei costi per l’assunzione di nuove risorse. Solo per le realtà sopra i 100 addetti diventa più scottante il problema del reperimento di personale con le competenze tecniche o trasversali necessarie.