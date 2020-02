Sono passati 94 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Odissea di sofferenza

La triste vita di Lucia Joyce, figlia di James, genio della danza e sirena folle

Come racconta Francesca d’Aloja in “Corpi speciali” (La Nave di Teseo), in lei i segni dello squilibrio emersero presto, mentre diventava noto il suo talento da ballerina. Il padre cercò le migliori cure, trasferendola di manicomio in manicomio in tutta Europa. Ma non risolse nulla