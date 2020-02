Sono passati 95 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Digitali associati

La ministra Pisano prova a fare chiarezza sulla consulenza di Casaleggio, ma peggiora le cose

In audizione in Commissione trasporti, l’esponente Cinque Stelle spiega di aver consultato Davide Casaleggio per il Piano Innovazione come esperto internazionale di partecipazione diretta. Quindi per il suo ruolo di presidente di Rousseau? Domande solo dall’opposizione, silenzio della maggioranza