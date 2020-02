Sono passati 100 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Moneyfarm

Perché in un 2020 di incertezza, investire è la cosa migliore da fare

Dopo un anno (e un decennio) molto positivo per i mercati finanziari, le premesse per il nuovo anno sono altrettanto promettenti. Ma non c’è motivo di dormire sugli allori: Moneyfarm spiega perché è il momento giusto per investire