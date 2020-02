L’appello dei ristoratori milanesi per tornare alla normalità dopo l’allarme coronavirus

Milano questa settimana è una città sospesa: per le strade è tutto ovattato. È come quando c’è la neve, ma senza neve. Insegne chiuse per necessità, visto l’altissimo numero di cancellazioni ricevute. Altre chiuse per autoquarantena. Ma nel momento di massima difficoltà, si costruiscono relazioni e si creano opportunità, come succede sempre in una città comunque dinamica e proattiva.

È il caso della "Unione dei Brand della Ristorazione Italiana”, un gruppo rappresentativo di 68 (ad oggi) imprenditori della ristorazione milanese che si è incontrato lunedì scorso e associato, per dare un segnale di presenza e supporto alla città e alle istituzioni. L’associazione delle aziende, di carattere temporaneo, rappresenta ad oggi circa 1000 attività della ristorazione per un totale di circa 10.000 lavoratori sul territorio.

Dichiarano Antonio Civita (Panino Giusto), Nanni Arbellini (Pizzium) e Vincenzo Ferrieri (CioccolatItaliani), promotori dell’iniziativa: «Esprimiamo il nostro senso comune decidendo di tenere aperti i nostri locali, aderendo all’invito del nostro Sindaco Beppe Sala che richiama Milano al buon senso e invita a scongiurare atteggiamenti che possano generare eccessivo allarme, tra cui l’immagine di una città “spenta” in tutti i sensi, senza che ve ne sia l’effettiva necessità. Con i nostri colleghi abbiamo stabilito di devolvere un sostegno economico alle forze volontarie in campo, rappresentate da Associazioni riconosciute, che stiamo definendo in queste ore perché Milano è una città viva... e una città viva è una città che reagisce».