Sono passati 106 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Contro il virus dell’antipolitica

Un decreto per rinviare il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari

Se non si può andare in una chiesa per pregare, non si vede perché il 29 marzo si debba far la fila a un seggio per confermare una riforma insulsa dei Cinque Stelle, cui però si sono adeguati prima la Lega e poi la sinistra. In emergenza, si possono impiegare tempo e risorse su cose molto più utili