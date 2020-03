Sono passati 107 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Punti di riferimento

Guardare Conte per capire dove va il Partito democratico (va in centro, non in periferia)

Il Nazareno vuole costruire una classe dirigente in grado di parlare al mondo 5 Stelle e recuperare la classe operaia che non vota più a sinistra. Anche con Mazzucato e Schlein. Ma dall’Inghilterra all’Emilia questa strategia porta consensi borghesi, non working class