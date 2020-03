Sono passati 108 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Sapore di male

Le nostre strutture turistiche sono troppo piccole e troppo fragili per reggere l’effetto coronavirus

Gli hotel e ristoranti italiani non riescono a essere efficienti e a fare margini come accade all’estero perché per la gran parte sono gestiti da realtà familiari e non da catene- Le caratteristiche strutturali del settore non hanno fatto in tempo a cambiare così in fretta per gestire l’emergenza