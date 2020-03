Sono passati 110 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Meglio lavarsi le mani

Le mascherine servono, non servono, boh, chissà, ma di sicuro servono al personale sanitario

Gli esperti spiegano che non proteggono dal virus, ma allo stesso tempo dicono che sono fondamentali per i medici e i first responder. Quindi servono! Però sarebbero diseducative e difficili da usare. La Francia le ha nazionalizzate, gli americani ne hanno ordinato alcune centinaia di milioni