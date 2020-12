Il governo della marmotta e quell’eterna promessa di una vacanza serena

Non si potrà andare a sciare sotto Natale, o forse sì, o forse più tardi (dipende anche dalla trattativa con gli altri paesi europei). Di sicuro, bisognerà farlo con prudenza, senza esagerare – qualunque cosa significhi – per non ripetere gli errori dell’estate e vanificare i sacrifici fatti fin qui, che è esattamente quello che si disse questa estate. Con la grigliata di ferragosto (e il bonus vacanze) al posto del cenone natalizio, e le discoteche al posto delle stazioni sciistiche. A proposito delle quali uno dei tanti epidemiologi di turno ieri in tv spiegava che si potrebbero fare delle «sperimentazioni», e verrebbe quasi voglia di gridare: che bella idea! Perché non ci abbiamo pensato prima?