Finalisti, vincitori, giurati? Tutti maschi. Musicultura ha un problema con le donne (e ce l’ha da sempre)

È da poco andato in scena il Primavera Sound, in cui il cast era, ideologicamente e politicamente, per metà al femminile. Una scelta radicale, che ha anche fatto molto discutere. Come in genere fanno discutere le quote rosa, le scelte di genere e tutto questo discorso qui. Ma in un momento come questo, in cui le cantautrici sono praticamente state estromesse dai giochi, spero che tutti abbiate visto lo Speciale Tg1 di Cinzia Fiorato dal titolo Femminile Musicale, che spiega nel dettaglio quanto sto dicendo, il non occuparsi affatto della questione è, automaticamente, un prendere una posizione. La posizione sbagliata. Perché non ammettere che si sta facendo lo stesso gioco di chi gestisce le etichette, dai presidenti agli A&R praticamente solo uomini, di chi gestisce i Festival, idem, da quello di Sanremo all'ultimo festival indie, di chi gestisce la critica musicale, addirittura, è esserne complice.

Anche di questo, spero, si parlerà nel backstage dell'evento che con Tosca ho organizzato a Roma, il 27 giugno a partire dalle 19 presso l'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Femminile Plurale. Evento che condurrò proprio con Cinzia Fiorato, perché mai come oggi porre l'accento su questa situazione, certo presente anche negli altri ambiti lavorativi e artistici, è doveroso.

Io ovviamente resto dell'idea che Lavinia Mancusi, in gara per la vittoria finale di Musicultura e anche presente il 27 a Roma, sia la più meritevole di questo riconoscimento, andatevela a ascoltare per credere. E sono anche convinto che gli organizzatori di Musicultura, così come quelli di Sanremo e del Concertone del Primo Maggio, e spero a cascata di tutti gli altri festival, approfittino di questo momento di critica per fare una riflessione e cambiare decisamente rotta a partire dall'anno prossimo. Più donne nel comitato, più donne tra i partecipanti, spero a partire da quest'anno anche più donne nell'albo dei vincitori assoluti. Fosse la volta buona che cominciate a azzeccare qualche nome destinato a rimanere nel tempo, visto mai.

La musica e la cultura sono sostantivi femminili, come lo è il nome della città che ospita il premio, peccato che di femminile per il resto ci sia solo un ottavo dei finalisti. Lavinia, mi raccomando, porta alta la bandiera del femminile. Stendili tutti.