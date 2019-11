Mara Carfagna: “I leader popolari hanno una visione, quelli populisti vanno a caccia di like ”

«Non mi piace che il governo abbia il fiato corto. Non ha una visione, né una strategia. Siamo stanchi di esecutivi che hanno solo l'ambizione di vincere le elezioni regionali e non sanno proporre un'idea di lungo respiro. Manca la capacità di guardare oltre», questo il pensiero di Mara Carfagna, ospite del Festival de Linkiesta. «Questo affanno pesa sulle prospettive del Paese. Non c'è differenza col governo precedente. Si cercano i like e le condivisioni nei social network. Si vuole comprare il consenso elettorale con misure fallimentari che poi non aiutano a far crescere il Pil. Per quota 100 e reddito di cittadinanza abbiamo sprecato 16 miliardi di euro. Con quei soldi avremmo potuto abbattere il cuneo fiscale. La ragione più importante che impedisce alle imprese di creare sviluppo e occupazione».

Carfagna parla anche della questione meridionale: «Abbiamo letto tutti i dati dello Svimez. «L'Italia non può agganciare la ripresa europea se al Sud aumenta il tasso di disoccupazione aumenta e in 20 anni 2 milioni di giovani se ne sono andati. Con 5 miliardi di euro si potrebbe creare una no tax area. La differenza tra leader populisti e popolari è che questi ultimi hanno una visione. Un passaggio anche su Ilva. «La settima economia del mondo deve garantire la certezza del diritto. Non dobbiamo far finta che non esista la crisi dell'acciaio, ma il comportamento di ArcelorMittal desta qualche sospetto. La sensazione è che non voglia rilanciare l'Ilva ma abbia voluto neutralizzare un competitor. Perdere l'Ilva vuol dire mettere sul lastrico 15mila famiglie e perdere 1% del Pil. Il presidente del Consiglio non può dire che non ha una soluzione» dice Carfagna ricordando che Taranto non deve subire lo stesso destino di Bagnoli dove non c'è stata bonifica ambientale, l'acciaieria è stata chiusa.