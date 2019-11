Il Pd presenta più emendamenti alla manovra della Lega: ma non è al governo?

Ma ogni anima del governo, poi, ha le sue richieste. Il M5s chiede un nuovo piano di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato “Casa Mia”, per un costo complessivo di 80 miliardi in venti anni, oltre che un bonus di 15 milioni di euro per chi deve effettuare un trasloco. E poi ancora: l’Iva agevolata per i prodotti alimentari biologici venduti in imballaggi di carta o compostabili e sui kit di pannolini lavabili per l’infanzia; l’Iva ridotta al 5% sugli assorbenti femminili, ma solo de biodegradabili; l’aliquota al 10% per i “profilattici maschili e femminili”. Tra le altre cose, viene poi chiesto che il reddito di cittadinanza sia sospeso, invece che tolto, se si accettano lavori di breve durata. E con un emendamento firmato da Elio Lannutti, si rilancia la battaglia per il pagamento dell’Imu da parte della Chiesa.

I Dem tentano il sorpasso, rivedendo la criticata sugar tax. Con un emendamento a prima firma Andrea Marcucci, si chiede di ridurre l’imposta da 10 a 8 euro a ettolitro e da 0,25 euro a 0,20 euro per chilogrammo per i prodotti da diluire, facendola slittare al primo febbraio.

Italia viva, con i suoi 230 emendamenti, va all’attacco puntando alla “no tax”, eliminando tutte le microtasse previste, dalle auto alla plastica fino agli zuccheri, e dribblando le rimodulazioni proposte dagli alleati di governo. Irenziani rilanciano poi sulla abolizione di quota 100 sulle pensioni. «Ci batteremo in Parlamento», promettono, proponendo la destinazione delle risorse risparmiate, pari a circa 8,3 miliardi, all'assegno unico per la famiglia. Luigi Di Maio risponde: «C’è qualcuno che deve avercela con i pensionati e con l’ambiente. Vorrei rassicurare tutti che quota 100 non si tocca».