Prigioniero a Caporetto, si salvò da Auschwitz e trasformò la città di Milano: chi fu Alessandro Rimini, l’architetto dalle mille vite

Quel giorno lei si trovava in campagna, in una fattoria a Roverbella, vicino a Mantova. «Una tenuta agricola che mio padre aveva acquistato dopo l’arrivo delle leggi razziali». Da uomo avveduto «aveva trovato un posto in cui potessimo mangiare e trovare rifugio dai bombardamenti». Intanto lui per sei anni aveva continuato a lavorare nei cantieri a Milano, «ne aveva almeno 10», andando su e giù tra la città e la campagna. La Metro Goldwyn Mayer, per cui aveva lavorato, gli aveva anche proposto di trasferirsi negli Stati Uniti, ma aveva rifiutato per restare con la famiglia.

Poi arrivò la delazione. «Mio padre non ha mai voluto vendicarsi. Né ha mai rivelato chi fosse stato, altrimenti mia madre – non scherzava – l’avrebbe uccisa». Uccisa, dice. Con la a. Fu una donna? «Ci sono voci che sia stata un’architetto donna, per qualche tipo di rivalità professionale». Ma non si sa e non si saprà mai. Riprende a leggere il diario: «”Spero che non lo portino in Polonia, altrimenti temo di non vederlo più davvero”». A indicare che, già allora, qualcosa si sapeva.

Alessandro Rimini rimase un mese a San Vittore, dove fu pestato e torturato dai tedeschi. Volevano sapere dove fosse la famiglia. Lui non lo rivelò mai. Gli spaccarono i denti. Poi venne mandato al campo di concentramento di Fossoli, vicino a Carpi. Da lì inviava lettere alla moglie, si sincerava che tutti stessero bene e riferiva consigli per il lavoro agricolo, preoccupato che non riuscisse a condurre i lavori e organizzare l’attività dei contadini. «Erano terribili», ricorda Liliana. Due volte lei e la madre erano andate a trovarlo, percorrendo in bicicletta la lunga strada che separava Carpi da Roverbella, con a bordo una valigia per portargli vestiti e cibo. Si poteva fare? «Gli altri comunicavano urlando lungo il muro. Mia madre, invece, riuscì a passare».