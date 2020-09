Definire le priorità dell’Unione europea per i prossimi anni ma anche riprendersi dalla crisi e prepararsi alle sfide future. Il prossimo 15 settembre sarà possibile condividere idee, preoccupazioni e dubbi a tal riguardo direttamente con i deputati del Parlamento europeo, in vista del discorso più importante dell’anno della presidente della Commissione in cui verranno discusse le priorità dell’Unione europea.

In un anno particolare come questo la politica interloquirà direttamente con la cittadinanza per raccogliere le preoccupazioni e le aspettative degli europei e tradurle in programmi o azioni da inserire nell’agenda politica comunitaria.

L’iniziativa rientra in una serie di attività organizzate nei 27 Stati membri Ue per coinvolgere i cittadini in vista del discorso sullo stato dell’Unione (Soteu) che la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen pronuncerà per la prima volta, nell’emiciclo di Strasburgo il 16 settembre: si tratta dell’evento annuale che fa il punto sui risultati raggiunti, le sfide da affrontare e i problemi da risolvere nell’Unione europea. Dalla futura ripresa economica, ai cambiamenti climatici, dalla disoccupazione giovanile ai flussi migratori.

L’obiettivo è di ridurre la distanza tra questa istituzione e i suoi cittadini, coinvolgendoli e confrontandosi sui principali punti d’azione e sfide dell’anno: i loro diritti e il processo democratico. Per questo motivo l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano ha organizzato un sondaggio valido fino al 7 settembre a cui possono partecipare lavoratori e residenti del capoluogo lombardo per dire cosa vorrebbero che l’Unione europea facesse per la loro città.

Il contenuto del survey spazia dalla formazione alla viabilità, dalla difesa dei diritti all’ambiente, per poi focalizzarsi sui ambiti in cui l’Europa si è mossa meglio e su come potrebbe invece essere più efficace. I risultati saranno presentati nel corso di una conferenza stampa online l’11 settembre alle ore 11. Per parteciparvi, è necessario scrivere all’indirizzo mail epmilano@ep.europa.eu.

Nel sondaggio, voluto e realizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano col sostegno del Comune di Milano, della Regione Lombardia, dello Europe Direct Lombardia e della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, si ricordano anche alcuni progetti messi in campo per Milano e per la Regione Lombardia finanziati con fondi europei.

Sempre in preparazione dell’evento del 16 settembre, come occasione di confronto e dibattito l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea ha organizzato per l’8 settembre, un incontro webinar con i cittadini, le associazioni giovanili, di volontariato e molteplici realtà della società civile.