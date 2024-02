C’è qualcosa di paradossale nell’atteggiamento mentale del Partito democratico sul premierato. Da sempre favorevole al rafforzamento della figura del presidente del Consiglio (nelle Tesi dell’Ulivo e nel testo Salvi della Bicamerale D’Alema), adesso è come se avesse paura di lavorare per il re di Prussia dotando Giorgia Meloni di prerogative ancora più ampie, sia con l’elezione diretta ma anche con la semplice indicazione sulla scheda elettorale. Insomma, l’idea è giusta ma non con la leader della destra in campo. Un’obiezione a questo modo di pensare è che se una certa riforma è ritenuta opportuna lo è per il Paese e non per questo o quel leader; ma l’aspetto psico-politico più inquietante è un altro, cioè che pensandola in questo modo il Pd comunica a se stesso e quindi anche fuori che Meloni vincerà le prossime elezioni – da qui discende la paura di darle troppo potere – mentre avrebbe più senso dire: è opportuno dotare il premier di maggior peso anche perché la prossima volta a palazzo Chigi andremo noi.

È ovvio che il realismo obblighi il partito di Elly Schlein a fare i conti con una situazione che attualmente vede il centrosinistra in grande difficoltà rispetto alla destra meloniana. Ma questo non dovrebbe condurre un partito serio ad augurarsi che le riforme non si facciano perché agevolerebbero la presidente del Consiglio in carica: sarebbe la riproposizione della vecchia logica del tanto peggio tanto meglio.

Il che non significa che si debba aderire alla molto pasticciata proposta del governo. Vuol dire però disporsi a una battaglia parlamentare con buoni emendamenti attorno ai quali costruire una massa critica decisiva e cercando di insinuarsi tra le perplessità in seno alla stessa maggioranza. Invece talvolta sembra predominare un atteggiamento controvoglia, «non c’è niente da fare», scegliendo nient’altro che la via del referendum nella convinzione di farne la madre di tutte le battaglie contro la destra, una specie di tempi supplementari delle elezioni politiche con in campo Meloni contro Resto del mondo. Una consultazione dunque tutta politica, magari impropriamente giocando la carta-Mattarella (se passa la riforma il presidente della Repubblica conterà meno del presidente del Consiglio) facendo credere che egli potrebbe dimettersi – ipotesi che non esiste.

Questo atteggiamento mentale un po’ fatalista, non vorremmo dire disfattista, si scorge nelle parole non ufficiali di tanti esponenti dem, di cui si coglie lo smarrimento più generale davanti al vicolo cieco di una strategia delle alleanze indecifrabile – né con Conte né senza Conte – che di fatto cristallizza il ruolo marginale del Pd nel quadro politico. Di qui un senso di impotenza. Quasi di rinuncia. Aspettando i tempi supplementari, se mai verranno.