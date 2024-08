Il 12 e 13 Giugno 2024, a Villa Riso a Mondello (Palermo) si apre la prima edizione del Sicilia Gastronomika Festival, che riunisce le giovani generazioni dei professionisti del mondo del cibo e del vino per un confronto costruttivo sulla nuova enogastronomia italiana, sulla mixology e sull’hôtellerie. Il progetto è dell’Associazione per l’arte e di Linkiesta Gastronomika, con il contributo di Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Il format è come quello andato in scena a Milano: tanti talk, dibattiti, appuntamenti e lecture di grandi interpreti del settore enogastronomico. In più, per gli addetti ai lavori del territorio, l’occasione di confrontarsi ai tavoli di lavoro che animeranno la prima giornata: cinque le aree tematiche, e tanti gli argomenti di approfondimento.

La serata tra le due giornate di Festival sarà invece l’occasione per vedere all’opera cinque giovani chef che daranno vita a una cena condivisa, con un menu che guarda al futuro e che mette in luce le grandi potenzialità di questa terra.

Ma non finisce qui: questo progetto permette di portare per la prima volta in Sicilia anche la scuola di formazione di Gastronomika, proponendo tre corsi gratuiti, aperti agli operatori del settore che vogliono approfondire la loro conoscenza. Si parlerà di sala e accoglienza, di mixology e di gestione della propria identità digitale: un palinsesto ricco e coinvolgente, che darà modo ai professionisti dell’isola di imparare, di confrontarsi e di scambiarsi opinioni e idee sul futuro di questo settore. Tra gli altri, in cattedra salirà Massimo Raugi, maître e direttore di sala di uno dei più grandi tre stelle italiani, Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo.

Appuntamento a Villa Riso, per una due giorni affascinante da condividere con la redazione di Gastronomika!