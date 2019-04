Dov’è finito Zonin? Ascesa, declino e oblio del banchiere del popolo che ha affossato Vicenza

La saga dei rimborsi è ancora lontana dalla conclusione, nonostante l’accordo raggiunto dal governo con le associazioni degli investitori. Il miliardo e mezzo di euro già stanziato, è alla ricerca di un sistema legittimo per essere erogato, perché non sfugge a nessuno che l’italica pretesa di intascare i profitti e farsi pagare le perdite da tutti gli altri contribuenti, è iniqua e illegale. A rullare i tamburi di guerra più delle altre è la tribù dei “truffati” veneti, in particolare gli ex azionisti, obbligazionisti, sottoscrittori, depositanti della Banca Popolare di Vicenza, la madre di tutte le popolari fallite, l’alfa e l’omega di un sistema che ancor oggi si insiste a difendere. La banca del territorio, la banca del popolo, la banca di sistema: tutti caciocavalli appesi come le idee hegeliane secondo Benedetto Croce. Perché la realtà è che non ci sono da una parte lupi e dall’altra candide pecorelle: le ire funeste di chi oggi ha perso il proprio capitale andrebbero bilanciate con le gioie di chi brindava in mezzo alla tempesta. A Vicenza è crollato il paradigma che ha fatto grande, robusto, ricco quel territorio finché è durato il carnevale.

Lo ha ammesso Giancarlo Ferretto, proprietario della Armes (sistemi di imballaggio), già presidente della Confindustria veneta e vicepresidente della BPV: "Se il Nord Est ha retto lo si deve anche alle banche popolari le quali, mentre le altre chiudevano i rubinetti, hanno continuato a erogare credito. Ma distribuivano utili che di fatto non avevano, incrementavano le azioni senza che ci fosse un corrispondente effettivo". L’autodafé si spinge più in là: “Noi risparmiatori abbiamo sbagliato, le abbiamo considerate la mucca da mungere. Ogni anno distribuivano i dividendi, ci mettevano lì la monetina e aumentava il valore delle azioni. Io per primo ho fatto questo errore. Dovevamo capirlo: mentre i titoli delle banche quotate in borsa scendevano, quelli della BPV o di Veneto banca continuavano a crescere. Eravamo come drogati. Teniamo in piedi il territorio, ci ripetevano, siamo un sistema protetto”.

Al centro di questo sistema si era collocato Gianni Zonin, personaggio chiave nella Vicenza dell'ultimo quarto di secolo. “Troppo facile adesso dargli la croce addosso”, dice Ferretto che pure ha sfidato il “vignaiolo prestato alla finanza”. E affonda: “C'è stata un'omertà, un silenzio, un'acquiescenza. Ci sono molte responsabilità e quelle più grandi le ha la Banca d'Italia”. È così? La vigilanza di via Nazionale è sotto il tiro incrociato. Per i difensori dei piccoli soci-debitori, non si è mossa con la dovuta fermezza. Per Luca Zaia, il presidente leghista della regione Veneto, al contrario, la banca centrale ha peccato di “eccesso di zelo”, perché insieme al governo “ha preso le banche e le ha gettate sul mercato”. A via Nazionale si difendono inanellando i fatti.

Il 15 febbraio 2018 il giudice della udienza preliminare, Roberto Venditti, ha stabilito il sequestro conservativo di beni per 176 milioni di euro donati da Zonin ai familiari dopo l'inizio dell'inchiesta. Il danno per i risparmiatori della banca (a causa del calo di valore delle azioni, da 62,50 euro precipitate a 10 centesimi) ha fatto perdere 6 miliardi di euro a 118.000 piccoli azionisti. Nel marzo 2018 il Tribunale di Vicenza ha ordinato un ulteriore sequestro di beni di Zonin per 19 milioni di euro. “Paron Zani” si è rifugiato nella sua villa a Terzo d’Aquileia pretendendo di apparire come un perseguitato dalla sfortuna e dalle serpi covate in seno. Tutto è passato ai figli Domenico (presidente al posto del padre), Francesco (vice) e Michele che fa l’avvocato, più la moglie Silvana Zuffellato; il pacchetto azionario è suddiviso tra i membri della famiglia direttamente o attraverso alcune società veicolo. E l’eroe di un tempo diventa il grande traditore come nella novella di Jorge Luis Borges.