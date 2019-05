Un fantasma chiamato Moavero: così il ministro invisibile trama per fare il commissario europeo

Il ministro più invisibile del Governo potrebbe essere il prossimo commissario europeo italiano. Enzo Moavero Milanesi è l’uomo per tutte le stagioni della politica nostrana, il nome che metterebbe d’accordo tutti: Movimento Cinque Stelle, Lega e il Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha nominato ministro degli Esteri per tranquillizzare le cancellerie internazionali sulla condotta del governo gialloverde. Moavero Milanesi ha il curriculum del perfetto eurocrate, trattenete il respiro: ex consigliere dei presidenti del Consiglio Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi nel biennio 1992-1993, capo di gabinetto dei commissari europei Filippo Maria Pandolfi e Mario Monti. Silvio Berlusconi lo nomina giudice del Tribunale di primo grado della Corte di Giustizia dell’Unione europea, confermato poi dal suo successore Romano Prodi. Il collega e amico Monti lo sceglie nel 2011 come ministro degli Affari europei per ricostruire l’immagine stropicciata dell’Italia in Europa ed Enrico Letta gli dà lo stesso dicastero per non rovinare il buon lavoro fatto. Nel 2016 Paolo Gentiloni lo nomina lobbista per promuovere il trasferimento dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) da Londra a Milano che finisce ad Amsterdam solo per colpa di una monetina. Mal di testa? E abbiamo lasciato fuori altri quattro incarichi europei rilevanti.

Fanatico europeista, Moavero Milanesi è la discrezione fatta persona: attento alla sua immagine pubblica, telefona in modo compulsivo ai giornalisti a cui gli capita di passare delle notizie, è un grandissimo conoscitore delle dinamiche di palazzo europeo e sa che anche solo una dichiarazione può costare una carriera. Come è successo nel 2004 a Rocco Buttiglione, il candidato italiano proposto dal governo Berlusconi la cui nomina da commissario fu bocciata dal Parlamento europeo per alcune frasi ritenute omofobe. Più di un funzionario della Farnesina sussurra che Moavero Milanesi fin dal primo giorno della nascita del Governo gialloverde ha accettato di fare il ministro degli Esteri per due motivi: la pressione di Mattarella e la possibilità di costruirsi l’opportunità politica di diventare commissario europeo. In dieci mesi di Governo si contano sulle dita d’una mano suoi interventi passati alla cronaca. Poche dichiarazioni, nessun titolo giornale o intervento a gamba tesa per chiarire la politica estera del governo. Eppure tra Libia e Venezuela avrebbe dovuto parlare eccome. Moavero Milanesi ha scelto un profilo basso, preferendo non fare la sintesi delle contraddizioni in politica estera di Lega e Movimento Cinque Stelle in pubblico, ma lavorando dietro le quinte, rassicurando a microfoni spenti e telefoni speciali accesi le cancellerie europee.