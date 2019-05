In Europa è finita la pacchia. Ecco perché dopo le europee l’Italia conterà sempre di meno

In Europa è finita la pacchia per l’Italia. Secondo una rivelazione di un funzionario Ue all’Adnkronos l’Italia conterà meno ai vertici dell'Ue. E la prova la vedremo subito al summit di Sibiu in Romania dove si metteranno le basi per decidere i prossimi vertici dell’Unione. Non ci voleva un insider per capirlo. Perché l’ondata sovranista di Salvini al massimo gli farà guadagnare il primo posto nell’opposizione piuttosto che una sedia nel tavolo della maggioranza. Lo ha chiarito anche il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in un'intervista concessa una settimana fa a tre giornali dell'Est: il quotidiano liberal-conservatore polacco Rzeczpospolita, il giornale ceco Hospodarske Noviny e l'ungherese HVG «In queste elezioni coloro che hanno favorito il nazionalismo stupido pagheranno un prezzo. Non puoi costruire un'Unione contro i sentimenti delle nazioni, ma puoi costruirlo in opposizione allo stupido nazionalismo contro gli altri. Abbiamo bisogno di nazionalismo sano». Tradotto: non è automatico che il commissario proposto dai leader dei governi sovranisti come Italia, Polonia e Ungheria farà parte della Commissione europea. Tutto starà nelle mani del prossimo presidente della Commissione che sarà scelto a maggioranza nel Consiglio europeo, pescandolo dall’eurogruppo con più eurodeputati eletti. I trattati europei danno tanto potere discrezionale al presidente perché i commissari non rappresentano gli interessi della singola nazione ma quello dei cittadini europei: «Nessuno lo sa, ma l'ultima volta ho rifiutato i candidati di sei commissari che mi sono stati presentati dai governi nazionali» ha confessato Juncker.

Chi sarà il prossimo presidente della Commissione europea? Il favorito è il candidato punta del Ppe Manfred Weber, ma il mancato appoggio del premier ungherese Viktor Orban rende la vittoria meno sicura per i popolari. In ogni caso l’Italia non ci metterà bocca. Perché quando si deciderà il nome durante il Consiglio europeo, Giuseppe Conte avrà poche chance di far parte della partita. Sono mesi che il M5S prova in tutti i modi a far parte della grande coalizione europea: prima alleandosi con dei nani politici per avere mani libere di entrare in qualsiasi eurogruppo dopo il voto, poi proponendo un tema non divisivo per gli eurofili: il salario minimo europeo presente nel manifesto di Macron. Ma liberali e verdi hanno già escluso il M5S e Lega dalla grande coalizione che governerà il Parlamento.

Certo, l’Italia è uno dei Paesi fondatori e non avrà mai l’ultimo dei commissari, e di certo potrà accodarsi al presidente scelto ma nel Consiglio europeo i partiti della grande coalizione (socialisti, popolari, liberali e verdi) hanno già i loro campioni pronti a dare le carte e decidere per primi il nome. Pedro Sanchez che ha vinto da poco le elezioni in Spagna avrà probabilmente il gruppo più numeroso tra i socialisti e democratici, EnMarche! di Emmanuel Macron sarà il primo movimento nel nuovo gruppo dei liberali e ovviamente la Cdu di Angela Merkel rimarrà salda a dettare l’agenda del partito popolare europeo. La storia è sempre la stessa: Francia e Germania, Germania e Francia, con la Spagna a rimorchio pronta a sostituire l’Italia esclusa dal tavolo dei grandi e a cui rimarrà il cerino dell’alleanza sovranista con Ungheria e Polonia e al massimo il ruolo di capofila dell’opposizione europea. Contenti noi.