Pochi mezzi tante idee: questi ragazzi nigeriani ci insegnano che per fare cinema basta uno smartphone

per chi resta a terra

Aeroporti aperti: perché è il momento di trasformarli anche in punti di ritrovo per chi non vuole volare

In alcuni Paesi lo fanno già. In altri si sta andando in quella direzione. Con tutti i ristoranti e le attività che offre un aeroporto, il numero di visitatori che non ha intenzione di prendere un aereo è in crescita. E alcune strutture si preparano ad accoglierli