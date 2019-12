Fondo salva Stati: Conte si rivolge a Salvini, ma ce l’ha (eccome) con Di Maio

«Corale». È nella sottolineatura di questa parola, pronunciata a voce alta alla Camera, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dà il senso della sua informativa di 50 minuti al Parlamento sul Fondo Salva Stati. «Tutto quanto avveniva sui tavoli europei, a livello tecnico e politico, era pienamente conosciuto dai membri del primo governo da me guidato, i quali prendevano parte ai vari Consigli dei ministri, contribuendo a definire la corale collettiva posizione dell’esecutivo italiano sul tema», dice Conte. E il destinatario non è solo Matteo Salvini, che lo ha accusato di “alto tradimento”, ma anche e soprattutto il suo ministro degli Esteri, quel Luigi Di Maio che siede con il volto teso e gelido alla sua sinistra. Il sottotesto è: «Quando parlavamo del Mes, c’era Salvini e pure Di Maio». Che a poche ore prima dell’intervento del premier ripeteva ancora di «non voler firmare nulla al buoi», come se mai avesse saputo nulla di quel Mes del quale invece Conte dice di aver parlato più e più volte nell’esecutivo.

E il capo politico dei Cinque Stelle lo sa che quando Conte parla di decisioni condivise e consensuali, quando elenca le discussioni avute nel governo e nelle commissioni, quando cita l’agenda della sua segreteria con le «convocazioni di formali, ministri, viceministri, sottosegretari», con dovizia di date e documenti (quei faldoni che Conte espone alla Camera e al Senato), parla anche a lui. Di Maio resta immobile, guarda verso i suoi, non applaude anche quando qualcuno dagli spalti grillini accenna a battere le mani. Gli fa da contraltare il ministro dell’Economia Gualtieri, alla destra di Conte, che non perde occasione per applaudire, annuire ripetutamente e gesticolare come a dire “perfetto”, “esatto”, “non fa una piega”. Facendo intuire che in quelle pagine che Conte legge c’è più che il suo zampino. La spaccatura all’interno del governo sta tutta in questa immagine: l’intesa tra Conte e Gualtieri, e la freddezza di Di Maio.

A fine discorso, Gualtieri stringe la mano a Conte sorridente. I due si parlano, mostrano piena sintonia. Ma verso Di Maio Conte neanche si gira per cercare approvazione. Il ministro degli Esteri applaude solo dopo che il deputato 5S Francesco Silvestri dice: «Giusto che non ci sia stata la luce verde, il Parlamento dovrà avere l’ultima parola», ripetendo le parole del capo politico. E alla fine, quando Conte passa dalla Camera al Senato per ripetere di nuovo parola per parola la sua informativa davanti al plotone salviniano, Di Maio neanche si presenta. Nulla di grave, era già andato alla Camera, spiegano dal suo staff. Ma Gualtieri invece arriva anche a Palazzo Madama e, durante le repliche, ne approfitta per sedersi di nuovo accanto al premier.