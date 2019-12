Facebook indaga sull’app di Casaleggio che dava accesso ai dati personali di ignari cittadini

Facebook lascia intendere che al momento non ci sono evidenze che suggeriscono che questi dati siano stati trattati come ha fatto il ricercatore universitario che prima ha chiesto a Facebook i dati ai fini di studio e poi li ha venduti a Cambridge Analytica che, infine, li ha usati per le campagne elettorali pro Brexit, pro Trump e altre.

Nel caso Cambridge Analytica, a voler credere alle versioni più benevole, Facebook è stata vittima di un raggiro, ma è altrettanto evidente che il caso di Casaleggio Associati è più estremo di quello di Cambridge Analytica che, in fondo, era soltanto una società di web marketing con solidi agganci nell’establishment super conservatore di qua e di là dell’Atlantico. Casaleggio Associati, invece, è una società di web marketing che ha disintermediato il processo politico e comunicativo al punto di farsi direttamente partito, piattaforma di governo, di controllo dei parlamentari e di selezione dei candidati.

Si intuisce che Facebook consideri l’app in questione come una diretta emanazione di un partito, i Cinque stelle, ma l’investigation in corso, se approfondita, mostrerà che i Cinque stelle come soggetto giuridico non c’entrano niente, non c’entrano mai niente, perché nel corso degli anni tutte le attività non strettamente parlamentari di quel partito sono ideate, finanziate e gestite dalla società web marketing Casaleggio Associati, dall’Associazione Rousseau e dall’Associazione Gianroberto Casaleggio che, come si può intuire anche senza un’investigation approfondita, rispondono a un’unica persona, Davide Casaleggio, il quale non ha alcun incarico politico formale nel Movimento 5 stelle. Anzi, come disse in modo indimenticabile Danilo Toninelli, Casaleggio è soltanto «colui che dà una mano gratuitamente a gestire la piattaforma Rousseau».

Linkiesta non sa come siano stati usati i dati personali degli utenti Facebook ignari che qualche loro amico, utilizzando l’app di Casaleggio, aveva fatto da esca per la srl milanese. Non siamo colpevolisti, ma leggendo l’informativa pubblicata dalla stessa Casaleggio, è provato che poteva accedere a quei dati per profilare gli elettori. Aspettiamo l’inchiesta del Garante e l’investigation di Facebook, ma ribadiamo la domanda alla Casaleggio: quanti cittadini sono stati profilati a loro insaputa, e perché, per fare cosa?