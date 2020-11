Il teatro è intrattenimento, perché gravarlo di un grottesco significato salvifico?

Su uno degli specchi della mia cameretta di liceale era attaccata una pagina di libro senza punteggiatura e senza maiuscole. Non era James Joyce, non era neppure Enrico Ghezzi. Faceva così: «la gente va a teatro per la lampada di omar dove altro la troverebbela gente va a teatro per vedere il drago sconfittola gente va a teatro per mescolarsi al ventola gente va a teatro per le chiavi della salvezzala gente va a teatro per imparare a respirarela gente va a teatro per la liberazione sessuale per laliberazione spirituale per il messaggiola gente va a teatro non per cattive intenzioni».