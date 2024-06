Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2024 in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui.

Una quarantina di anni fa feci amicizia con due studenti palestinesi. E ora li ho ritrovati. Betlemme, Cisgiordania. Nel 1982, quando ero uno studente di Giurisprudenza che viaggiava con lo zaino in spalla per il Medio Oriente, su un autobus locale che attraversava la Cisgiordania incontrai due universitari palestinesi. Iniziammo a chiacchierare e mi invitarono a casa loro. Così scesi dall’autobus e trascorsi una giornata con loro nei vicoli pieni di confusione del popoloso campo profughi di Dheisheh. Ci divertimmo. Io in quel periodo accarezzavo il progetto di studiare arabo al Cairo e loro mi raccontarono dei loro studi di arabo all’Università di Betlemme. Eravamo tutti e tre entusiasti di quello che stavamo facendo all’università ed eravamo pieni di gioventù e di sogni. Segnai i loro nomi nella mia rubrica. Ma poi non ci cercammo mai più. Almeno fino a oggi.

Dopo quarantun anni, ho riesumato la mia vecchia rubrica e ho trovato i loro nomi. A quel punto mi sono fatto delle domande. Saranno ancora vivi? Si saranno trasferiti all’estero? E che cosa penseranno, in questo triste momento, di Israele, di Hamas e dell’America?

Con l’aiuto di un giornalista locale che ha ha fatto delle domande in giro nel campo di Dheisheh, sono riuscito a rintracciarli. Saleh Molhemoggi oggi ha sessantatré anni e si è un po’ ingrigito, mentre Mahmoud Qaraqei di anni ne ha sessanta. Uno dei motivi per cui è stato possibile rintracciarli è che i rifugiati palestinesi non si muovono un granché. Entrambi, infatti, vivono ancora nello stesso campo profughi in cui vivevano allora. Si ricordavano di me e mi hanno invitato ad andare un’altra volta a trovarli.

Rivederli è stato meraviglioso, ma la nostra riunione è stata anche una finestra sulle frustrazioni dei palestinesi. In questi quarant’anni il mondo è cambiato moltissimo. Ma, mentre io ho viaggiato per il mondo e ho avuto una carriera appagante, loro sono rimasti apolidi, sono ancora bloccati in un campo profughi e hanno timore dei coloni e dei soldati israeliani. Peggio ancora: oggi hanno molta meno libertà di quando li incontrai nel 1982.

Allora potevano spostarsi senza problemi all’interno del territorio di Israele e cercare lavoro lì. E nel fine settimana potevano andare a rilassarsi sulle spiagge israeliane. «Andavo in macchina a Tel Aviv in giornata», mi ha detto Mahmoud.

Ora sono invece soggetti a un sistema soffocante di posti di blocco e di lasciapassare che rendono difficili gli spostamenti anche all’interno della Cisgiordania. E l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre ha ulteriormente peggiorato le cose. A causa della chiusura delle strade da parte delle autorità israeliane, non ho potuto nemmeno raggiungere le loro case. Alla fine, ci siamo incontrati in un ristorante di Betlemme, ma per arrivarci ho dovuto lasciare la mia auto con targa israeliana in una strada chiusa, arrampicarmi su un terrapieno costruito da Israele e poi prendere un taxi palestinese.

«Non posso andare da nessuna parte», mi ha detto Mahmoud. E ha aggiunto: «Volevo andare da un medico che sta a Hebron», che è sempre in Cisgiordania, «ma ha detto che al momento non è possibile a causa dei blocchi stradali».

Gli israeliani affermano che se i palestinesi hanno meno libertà la colpa è loro. E ricordano che è stata una serie di attentati suicidi da parte dei palestinesi a condurre alla creazione di un sistema di barriere e posti di blocco, sia in Cisgiordania sia a Gaza.

Quando li conobbi, Saleh e Mahmoud erano pieni di grandi obiettivi: volevano viaggiare e fare carriera. Apparivano ottimisti. Ora sono amareggiati e inclini a pensare il peggio di Israele.

«L’unico palestinese buono è il palestinese morto», ha detto Saleh, descrivendo quello che, secondo lui, è l’atteggiamento degli israeliani. Entrambi avevano sperato di poter frequentare una scuola di specializzazione all’estero (Saleh voleva conseguire un dottorato in Studi arabi in Egitto, mentre Mahmoud sperava di conseguire un master in Lingua spagnola in Spagna), ma dicono che la repressione israeliana ha reso impossibile tutto ciò facendo sfumare ogni possibilità di realizzare i loro progetti.

Sono diventati tutti e due degli insegnanti di scuola secondaria in Cisgiordania. Ma mi hanno detto di essere stati licenziati entrambi, molti anni fa, dalle autorità israeliane. Mahmoud mi ha raccontato che i funzionari israeliani lo hanno licenziato dopo che era stato in prigione per diciotto giorni per aver violato il coprifuoco. Mentre Saleh mi ha detto che, pur non essendo mai stato arrestato, è stato licenziato lo stesso anche lui dai funzionari israeliani per non aver impedito ai suoi studenti di lanciare dei sassi contro l’esercito. In seguito, hanno trovato lavoro, sempre come insegnanti, nelle scuole per i rifugiati palestinesi gestite dalle Nazioni Unite. E ora sono entrambi in pensione.

Non posso verificare i loro racconti e la versione di Israele potrebbe essere diversa. Il Medio Oriente è pieno di narrazioni alternative, ognuna delle quali è reale per coloro che la “vivono”: quella di Israele si concentra sulle minacce da parte dei palestinesi.

In questo periodo al centro dell’attenzione c’è Gaza, ma, secondo le Nazioni Unite, già solo nel primo mese successivo all’attacco di Hamas del 7 ottobre in Cisgiordania sono stati uccisi più di centotrenta palestinesi, tra cui quarantun bambini. E anche un soldato israeliano è stato ucciso dai palestinesi. Nello stesso periodo più di novecento palestinesi sono stati costretti a lasciare le loro case.

Si tratta di problemi di lungo corso, ma negli ultimi anni (e soprattutto negli ultimi mesi) si sono ulteriormente aggravati.

«I coloni hanno sfruttato questa guerra per espellere violentemente delle comunità di pastori», ha dichiarato il rabbino Arik Ascherman, che è un attivista per i diritti umani in Israele. Le Nazioni Unite hanno dichiarato di recente che nel primo mese successivo al 7 ottobre, in Cisgiordania, si sono verificati in media sette attacchi al giorno contro i palestinesi da parte dei coloni, che spesso erano dotati di armi da fuoco e che talvolta hanno goduto del supporto da parte delle forze di sicurezza israeliane.

Quando in passato mi è capitato di parlare con dei coloni, hanno sostenuto che si stavano solo proteggendo dai palestinesi e che, in ogni caso, Dio aveva dato loro l’intera area. «Questo è l’atto di proprietà della nostra terra», ha detto l’ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite nel 2019, mostrando una Bibbia e riferendosi non solo a Israele ma anche alla Cisgiordania.

È stata una buona cosa che il 25 ottobre scorso il presidente Joe Biden abbia denunciato «i coloni estremisti che attaccano i palestinesi in Cisgiordania». I coloni «devono rispondere delle azioni che compiono», ha detto Biden. «E tutto questo deve finire subito». Jessica Montell, che dirige un’organizzazione per i diritti umani che si chiama HaMoked, ha dichiarato che nelle settimane successive all’attacco di Hamas c’è stata un’ondata di arresti anche in Cisgiordania.

Uno dei motivi per cui i palestinesi si sentono minacciati è che il ministro della Sicurezza israeliano, Itamar Ben-Gvir, è una figura di estrema destra: tempo fa, Ben-Gvir è stato condannato da un tribunale israeliano per aver sostenuto un gruppo terroristico e in anni più recenti ha esposto nella sua casa il ritratto di un estremista che ha ucciso ventinove palestinesi.

«Non è un’iperbole dire che in questo governo siede l’equivalente israeliano del Ku Klux Klan», ha detto Montell.

È forse per questo motivo che Saleh e Mahmoud erano nervosi all’idea di incontrarmi. Entrambi sono stati cauti nel modo di parlare, comportandosi in modo ben diverso rispetto a quando li conobbi: allora parlavano più liberamente. E mi hanno anche chiesto di non essere fotografati in volto.

Ho chiesto loro se l’aumento delle bandiere di Hamas visibili in Cisgiordania fosse attribuibile alla repressione israeliana, ma non hanno voluto assolutamente parlarne.

Quando la conversazione ha toccato la politica, ci siamo frustrati a vicenda. Loro erano certi che l’esplosione dell’ospedale Al-Ahli di Gaza fosse stata un attacco deliberato di Israele. Io, sulla base delle mie ricerche giornalistiche, tendevo invece a credere alle valutazioni dell’intelligence statunitense, secondo cui i responsabili di quella esplosione non sono gli israeliani.

La conversazione si è fatta poi ancora più tesa quando siamo arrivati all’attacco di Hamas del 7 ottobre. «In tutto il mondo arabo, la gente era felice. Non per le uccisioni e per lo spargimento di sangue, ma perché per la prima volta gli abitanti di Gaza avrebbero potuto realizzare il loro sogno» di lasciare Gaza, mi ha detto Saleh.

Io ho replicato facendo loro notare quanto fosse stato brutale l’attacco terroristico di Hamas e quanti civili israeliani fossero stati uccisi o rapiti. Saleh e Mahmoud mi hanno detto che loro si dispiacevano per i morti israeliani ma che si chiedevano anche perché il mondo non si fosse altrettanto indignato per i palestinesi uccisi che, complessivamente, erano molti di più. Loro erano delusi da me, perché mi ostinavo a concentrare l’attenzione sulla barbarie di Hamas. E io ero a mia volta deluso dalla loro riluttanza nel condannare recisamente l’attacco del 7 ottobre.

Mahmoud ha cercato di diluire la delusione reciproca dicendo: «Noi non odiamo nessuno. Ebrei, cristiani, buddisti: non odiamo nessuno. Cerchiamo solo di poter vivere liberamente la nostra vita».

Sembrava che cercassero di farmi capire la situazione. «Non vogliamo creare problemi», mi ha detto Saleh. «Vogliamo solo vivere liberamente, come chiunque altro nel mondo».

Ho chiesto se, secondo loro, la Cisgiordania rischiava di esplodere di rabbia per i morti di Gaza. La domanda li ha fatti preoccupare, ma Saleh mi ha detto: «Le persone stanno soffocando ed è per questo motivo che escono per esprimere i loro sentimenti». Poi ha indicato la bibita gassata davanti a sé. «È così», ha detto. «Se la scuoti, esploderà».

Dopo pranzo ci siamo salutati. Ho scherzato sul fatto che ci saremmo incontrati dopo altri quarantun anni. Loro mi hanno detto cupamente che non erano sicuri che sarebbero sopravvissuti nemmeno per poche ore. Su di noi è calato un silenzio pesante.

Ci siamo separati, tutti e tre meno allegri rispetto alla prima volta. Loro due erano degli uomini palestinesi abbastanza comuni. Per lo più avevano tenuto la testa bassa. Avevano evitato la politica e non avevano perso dei membri della loro famiglia a causa del conflitto. Ma avevano perso la libertà e la dignità. È incalcolabile il numero di persone come loro. Non finiscono mai sui giornali, ma soffrono interiormente.

Mi sono tornati in mente quei due giovani uomini pieni di promesse e di calore, che erano animati dalla speranza e abitavano in un mondo in cui israeliani e palestinesi interagivano regolarmente e non avevano particolare paura gli uni degli altri. È straziante vedere un tale cambiamento. Mentre Saleh e Mahmoud diventavano padri e poi nonni, sono stati privati di un futuro, della vitalità e della speranza. E questo, secondo me, è il nocciolo del problema palestinese.

