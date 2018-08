Il piano di Zingaretti: prendersi il Pd e ricostruire la sinistra insieme a Fico

E qui entra in campo il secondo protagonista, Roberto Fico. Il leader degli ortodossi pentastellati, presidente della Camera, non nasconde ormai più il suo profondo disagio nel sostenere un governo dalle tinte sempre più nere (altro che verdi) e lo fa notare in ogni occasione possibile. Lo scontro con Di Maio - che non perde occasione per derubricare le prese di posizione di Fico come "legittime opinioni personali" - è aperto e il dialogo con il Colle (che vede nel numero uno di Montecitorio l'unico argine interno allo strapotere salviniano) non è mai stato interrotto. Inoltre i parlamentari grillini schierati con Fico aumentano di giorno in giorno.

«La scintilla che potrebbe accendere il fuoco è il congresso del Pd - riconosce un parlamentare dem di area renziana -. Se vince la linea di Zingaretti potrebbe davvero cambiare tutto". Se divenisse segretario, infatti, il presidente della Regione Lazio intensificherebbe immediatamente - con la benedizione del Quirinale, che non ha mai smesso di tifare per un governo Pd-M5s - i contatti con i Cinque Stelle non allineati a Di Maio. I quali potrebbero essere attratti dall'idea di un Pd de-renzizzato e spingere verso una rottura del patto di governo con Salvini. Anche perché Fico è convinto che altrimenti sarà proprio il leader leghista a far saltare il banco e riportare il Paese alle urne. E Renzi in tutto questo che farebbe? «È difficile - ci spiega il parlamentare del Pd - che Matteo possa reggere per molto all'interno di un Pd di questo tipo».

Ecco dunque che un nuovo quadro potrebbe prendere forma. Da una parte, a sinistra, il Pd di Zingaretti senza Renzi, quella parte di M5s che fa capo a Fico (ma anche ad altri pezzi grossi come Fraccaro e Bonafede), Leu, il mondo dell'associazionismo e i sindacati, gli ambientalisti, la rete dei sindaci che coinvolgerebbe anche i non allineati come Federico Pizzarotti e Massimo Zedda. Dall'altra, a destra, Salvini e i Cinque Stelle che fanno riferimento a Di Maio e all'ala più conservatrice. In mezzo il nuovo polo di centro (o macroniano, come piace ai renziani) con il Pd non disponibile a seguire Zingaretti, la parte di Forza Italia che non vuole "morire salviniana" e i vari corpuscoli di centro.

Certo, detta così a qualcuno potrebbe sembrare fantapolitica. Ma in realtà questa idea ha delle fondamenta, in particolare dettate dal fatto che gli equilibri politici, così come sono oggi, non possono reggere. L'alleanza anomala tra Lega e Cinque Stelle è destinata ad esplodere, forse molto presto. Così come le due anime dei Pd che hanno dato prova, negli ultimi mesi, di non poter convivere per molto. Una grande fetta della popolazione italiana non si sente rappresentata ed è alla disperata ricerca di nuovi riferimenti politici. Un quadro tripartito, con una destra conservatrice, un centro liberale ed europeista, una sinistra laburista metterebbe finalmente un po' d'ordine in un sistema ormai al collasso.