Guai economici, conflitti etnici, e spopolamento: la Russia fa più pena, che paura

Al tempo stesso, si moltiplicano proprio in queste settimane, i punti di attrito con Stati Uniti ed Europa negli scenari di crisi aperti : Venezuela, nucleare iraniano, Ucraina, Siria. Scenari in cui le visioni sono divergenti o diametralmente opposte e rischiano di portare a tensioni ancora più forti se tutti gli attori continueranno a scherzare con il fuoco. A questo proposito, è sembrata una pesante provocazione la decisione del presidente Putin di concedere la cittadinanza russa ai cittadini russofoni o di origine russa residenti in Ucraina, secondo uno schema già applicato in Crimea, dove la popolazione era russa al 90 per cento e a suo tempo ha ovviamente scelto l’adesione con il referendum.

Ma la mossa di Putin sembra rispondere ad un’altra esigenza che è poi il più grave elemento di preoccupazione per il futuro del Paese: il calo demografico. La popolazione russa continua a decrescere. Si calcola che nel 2050 sarà di 137 milioni controicirca147 di adesso. Questo nonostante l’allungamento della speranze di vita e i generosi programmi di sostegno alle nascite e alla famiglia messi in campo dal governo russo negli ultimi anni: contributi per primo e secondo figlio, sgravi fiscali, congedi di maternità, fondi per la prima casa. In questo quadro, anche gli importanti restauri di chiese e monasteri in tutta la Russia sembra rispondere al rafforzamento di tradizioni e spiritualità in contrasto con la tendenza fortemente individualista e secolarizzata delle nuove generazioni urbane.

Nonostante l’apparente adesione ai movimenti populisti e xenofobi e a modelli nazionalisti la Russia di oggi vive in modo drammatico le stesse contraddizioni delle società europee che pretenderebbe di condizionare. E le soluzioni non sono molto diverse. Si chiamano welfare e immigrazione se il grande nemico è la demografia con i suoi alleati (stili di vita, emancipazione della donna, crisi economica). In Russia il flusso migratorio è fortemente controllato ma abbastanza incoraggiato per coprire servizi e lavori che i giovani russi non vogliono fare. Soprattutto in taxi, alberghi e ristoranti, basta osservare volti e tratti del personale. Gli abitanti in più della Russia futura saranno ucraini, uzbeki, moldavi e prima o poi cinesi.