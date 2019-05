Reddito di cittadinanza, l’esperta Usa: “Gli italiani dovrebbero essere preoccupati per i loro dati”

«Gli italiani dovrebbero essere preoccupati», dice a Linkiesta Emma Briant, ricercatrice britannica della School of Media and Public Affairs della George Washington University. «Nel suo lavoro precedente, in Mississippi, Mimmo Parisi puntava a stravolgere statistiche preoccupanti per confezionare un’immagine più rosea delle politiche del governatore Phil Bryant (come ha raccontato il Mississippi Today, ndr). Ecco, sarei preoccupata se il lavoro di Parisi in Italia dovesse estendere un obiettivo propagandistico simile anche all’estrema destra europea».

Emma Briant è tra i maggiori esperti al mondo dell’uso dati per fini politici, una che ha studiato a fondo l’intreccio tra il furto dei dati da parte di Cambridge Analytica e l’utilizzo per influenzare il voto pro-Brexit del 2016 (tanto che i suoi documenti sono stati usati come prove nelle indagini condotte dal Parlamento inglese). Una storia che dal Regno Unito porta dritto negli Stati Uniti, nel malandato Stato del Mississippi. E che da Mississippi, poi, torna indietro in Italia. Da quando il più povero degli Stati americani è diventato il punto di riferimento dei Cinque stelle per “sconfiggere la povertà”. Tanto da volerne replicare le politiche del lavoro, chiamando in Italia a gestire il reddito di cittadinanza il professore della Mississippi State University Mimmo Parisi. Italo-americano, uno che di politiche attive non ne sa un granché, ma che invece è un grande esperto di dati. Nominato alla presidenza dell’Agenzia nazione per le politiche attive (Anpal), in Mississippi Parisi ha fatto la sua fortuna con i Big Data, dirigendo il National Strategic Planning and Analysis Research Center (Nsparc), attraverso il quale ha sviluppato e lanciato la app Mississippi Works. Una sorta di portale online venduto al governatore repubblicano Bryant, che incrocia i dati dei cittadini disoccupati con le offerte di lavoro.

E l’idea ora è quella di replicare il modello, ma con i milioni di dati degli italiani beneficiari del reddito di cittadinanza. Facendo sorgere non solo il rischio di un potenziale conflitto di interessi (nel caso in cui Parisi comprasse con i soldi pubblici la app che lui stesso ha creato) ma anche molte preoccupazioni sull’utilizzo che verrà fatto dei Big Data italiani da parte del professore arrivato da Oltreoceano. La partita della provvedimento bandiera dei Cinque Stelle si gioca infatti, anche e soprattutto, sui dati dei cittadini italiani. Attraverso i siti del governo, Caf, Postepay, centri per l’impiego, Anpal e probabili software di “ispirazione” americana, transiterà un’enorme mole di informazioni ben profilate, con tanto di abitudini e scelte di consumo, che i cittadini italiani “doneranno” in cambio del reddito (e, forse, di un lavoro). Una miniera che, su 5 milioni di potenziali beneficiari, secondo le stime degli esperti di cybersecurity potrebbe valere fino a quasi 1 miliardo di dollari.