Lo spazio è una miniera d’oro: così la space economy può far ripartire l’Italia (se si saprà investire)

Difesa, telecomunicazioni, agricoltura, meteo, clima, gestione delle acque, trasporti ed energia. Questi settori – e altri ancora – hanno tutti, nel mondo odierno, in qualche modo, una relazione con lo Spazio. E, ribaltando la prospettiva, le tecnologie spaziali hanno una ricaduta sul tessuto economico sociale perché sviluppano soluzioni innovative in grado di rivitalizzare il sistema produttivo.

Detto ciò, per rendere concreto tale concetto vediamo come la ricerca spaziale abbia a che fare con la nostra vita di tutti i giorni. “Dallo spazio, in termini di ricerca di nuovi materiali e tecniche innovative – spiega Alessandro Sannini, amministratore delegato della londinese Twin Advisors & Partners e advisor di una fondazione italiana che promuove la space economy –, arrivano, per esempio, i coagulometri tascabili, apparecchi che permettono a chi affronta terapie anticoagulanti di tenere sotto controllo lo stato del proprio sangue. In un ambito ben più ‘nazional-popolare’, ossia nella produzione delle patatine, sappiamo che è critica la fase dell’impacchettamento. Difatti, per non rompersi, le patatine devono cadere nella busta con velocità e traiettoria perfette. Per calcolarle, un costruttore di sistemi per il confezionamento ha impiegato modelli e simulazioni numeriche usati dall’Agenzia Spaziale Europea per calcolare le traiettorie di alcune sonde, come il Rover Curiosity su Marte. Con il risultato che i produttori che adottano questo sistema imbustano le patatine a una velocità maggiore del 50% di quella tradizionale. Oppure possiamo citare l’Aerogel, il materiale solido più leggero e meno denso esistente, capace di isolare fino a -50° e che fonde a 3000°. La Nasa lo ha usato per proteggere dal freddo le sonde inviate su Marte e la sua prima applicazione terrestre è della italiana Corpo Nove con il giubbotto Absolute Zero”.

Capito il contesto, va detto che l’aerospaziale italiano è riconosciuto tra i principali settori nel quale sviluppo e applicazione di nuove tecnologie acquistano un ruolo determinante sia in un’ottica di miglioramento delle capacità di progettazione sia per la potenzialità che offrono nella realizzazione di prodotti hi-tech. Con nomi noti – Leonardo, Agusta Westland, Avio Aero, Avio, Piaggio Aero, Thales Alenia Space, Altec, eccetera – che agiscono come “prime contractor” nei segmenti più elevati del mercato in termini di volume d’affari e anche di contenuti tecnologici espressi, partecipando ai più importanti programmi europei e internazionali.