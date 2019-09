Le “non-verità” di Salvini hanno avvelenato il Paese. È tempo di abbandonarle

In politica, nel giornalismo e di sicuro nella vita di tutti noi non esistono verità assolute, ma verità relative o il dogma, per chi ha fede o convinzioni ideologiche. Il problema del nostro tempo è che le verità relative, di per sé complesse, sono spesso oscurate da balle e grossolane semplificazioni oppure travolte da altre verità, attendibili come notizie, ma del tutto trascurabili e persino nocive rispetto a una consapevole disamina della realtà. Nel primo caso, si tratta di mettere in atto un’azione di smascheramento. Non facile, ma tecnicamente possibile, benché si moltiplichino i guru «terrapiattisti», i santoni della medicina no vax, gli economisti della decrescita felice, i maleducati e gli arrabbiati del web che le sparano a raffica.

Nel secondo si tratta di smontare, pezzo per pezzo, una tendenza consolidata del circo mediatico - il sale e il supporto della politica - a osservare le cose con il binocolo rovesciato (si guarda dalla parte del piccolo e quasi mai con le lenti che ingrandiscono l’orizzonte) e a raccontarne, ossessivamente, altre, trascurando il contesto o ignorando fenomeni e fatti che influenzano molto di più la nostra vita. Qui il lavoro è più difficile, perché non si tratta di smontare balle, bensì di raccontare verità più complesse che favorirebbero una più forte e consapevole coscienza civile, un’informazione più completa, un modo di fare politica più responsabile.

Se riempio le pagine dei giornali di gossip, di articoli sull’ultimo fidanzato di Monica Bellucci, sulla più rivoluzionaria pillola per dimagrire o per prolungare un orgasmo, sulle spiagge dei vip e su come passe le sere Ronaldo, non racconto balle e probabilmente catturo la curiosità del pubblico. Ma, oltre al fatto che è tutto da dimostrare che si vendano più copie, non rendo un buon servizio alla collettività e alla funzione stessa dell’informazione in una società democratica e progredita.